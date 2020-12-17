Украинская певица, экс-«ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась в сети в Instagram 17 декабря общим снимком, «сделанным» с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Юмор оценили не все поклонники исполнительницы

Снимок, который артистка разместила на своей странице, за несколько часов до этого появился в свободном доступе в интернете. На фото совмещены изображения певицы и генерального секретаря таким образом, как будто они вместе отдыхают на яхте. Кто именно совместил два разных снимка, неизвестно.

«Не вокалом, а оголенным задом»: образ Брежневой сравнили с холодцом — видео © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Леонид Брежнев умер в 1982 году, спустя 9 месяцев после рождения будущей звезды Веры Брежневой.

«Скажу вам честно. Только ленивый не прислал мне эту картинку, но она мне определенно нравится. Кто сделал этот шедевр — шикарное чувство юмора — браво. Брежневы», — оценила результат фотошопа сама певица.

«Я сначала смотрю, Константин чет совсем постарел… а потом… о, это чужой дед», «Вы отлично сохранились с тех времен…», «Брежневу тоже понравилась бы эта картинка», «Чувство юмора у живых, а как душа его воспримет?», «Не стыдно же осквернять ТАКОГО Человека!», «Мечта коммуниста — жить в хрущевке с Верой Брежневой!» — такие мнения выразили об увиденном пользователи сети.

Настоящая фамилия певицы — Галушко, она родилась в городе Каменское Днепропетровской области Украины. Узнав это, продюсеры «ВИА Гры», где проходила кастинг артистка, заявили, что отныне ее фамилия — Брежнева. Сама певица считает его не чужим для себя человеком, ведь в маленьких городах узы землячества всегда крепкие.