На сессии областного совета Тернополя составили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Роману Шухевичу и Степану Бандере. Об этом сообщает «Укринформ» 23 декабря

Ранее Зеленский отметил, что на вопрос о месте Бандеры в истории должно ответить время.

«Просим не повторять ошибок предыдущих президентов Украины и для восстановления справедливости вернуть звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) Роману Шухевичу и Степану Бандере за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство», — гласит обращение членов тернопольского облсовета к президенту.

Затулин: Во время войны героем Украины был Ковпак, а не Бандера © РИА Новости, Нина Зотина Степану Бандере и бывшему главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.

Члены Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* во время Второй мировой войны воевали против советских войск и сотрудничали с Гитлером. Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — властями Украины вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны.

Согласно принятому Верховной Радой закону о чествовании бойцов ОУН и УПА, все лица, которые вели борьбу против коммунистического режима в 1917-1991 годах, признаны борцами за свободу и независимость Украины.

* Деятельность организации признана экстремистской, запрещена в РФ