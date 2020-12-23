Ранее Зеленский отметил, что на вопрос о месте Бандеры в истории должно ответить время.
«Просим не повторять ошибок предыдущих президентов Украины и для восстановления справедливости вернуть звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) Роману Шухевичу и Степану Бандере за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство», — гласит обращение членов тернопольского облсовета к президенту.
В 2011 году Высший административный суд Украины оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания «Герой Украины» лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* Степану Бандере и бывшему главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.
Члены Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* во время Второй мировой войны воевали против советских войск и сотрудничали с Гитлером. Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — властями Украины вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны.
Согласно принятому Верховной Радой закону о чествовании бойцов ОУН и УПА, все лица, которые вели борьбу против коммунистического режима в 1917-1991 годах, признаны борцами за свободу и независимость Украины.
* Деятельность организации признана экстремистской, запрещена в РФ