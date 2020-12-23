Отмечается, что Зеленского поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
По данным опроса, за Петра Порошенко проголосовали бы 14,3% респондентов, за Юрия Бойко — 10,1%, за Юлию Тимошенко — 9,8%, за Виктора Медведчука — 7,7%, за Владимира Гройсмана — 6,4%, за Игоря Смешко — 6,0%, за Дмитрия Разумкова — 4,1%, за Олега Ляшко — 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.
Рейтинг Зеленского продолжал снижаться в течение последних месяцев. В начале сентября за него планировали голосовать 29% респондентов.
Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 16-20 декабря среди 2 тыс. респондентов по всей Украине методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,5%.