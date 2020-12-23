Если бы президентские выборы состоялись в середине декабря, больше всего голосов получил бы действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 23 декабря свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг»

Опубликован рейтинг самых влиятельных украинок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным опроса, за Петра Порошенко проголосовали бы 14,3% респондентов, за Юрия Бойко — 10,1%, за Юлию Тимошенко — 9,8%, за Виктора Медведчука — 7,7%, за Владимира Гройсмана — 6,4%, за Игоря Смешко — 6,0%, за Дмитрия Разумкова — 4,1%, за Олега Ляшко — 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.

Рейтинг Зеленского продолжал снижаться в течение последних месяцев. В начале сентября за него планировали голосовать 29% респондентов.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 16-20 декабря среди 2 тыс. респондентов по всей Украине методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,5%.