Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на самые волнующие вопросы подписчиков о мутации коронавируса, которая якобы более заразная на 70%. Соответствующее видео он разместил в Instagram 22 декабря

Украинский врач предрек COVID-19 скорое и резкое исчезновение © Тарас Жиравецкий/Фейсбук

Доктор подверг сомнению цифру в 70%, заявив, что так точно сделать подсчеты в столь короткое время было бы просто невозможно, а истерия на Украине имеет, скорее всего, не медицинские, а политические причины.

По словам Комаровского, в последнее время в стране стало слишком спокойно, и «кто-то наверху» решил добавить гражданам повод для волнения. Поэтому медик рекомендовал украинцам взять ситуацию в свои руки.

«Не будет государство вас защищать, вы же не живете в стране, где это возможно в принципе, вам надо научиться выживать без помощи государства, поэтому не лезьте в толпу и вентилируйте помещения, а новый вирус — пусть это будет наша самая большая беда, улыбнитесь и идите на свежий воздух», — подытожил врач.

Также он напомнил о необходимости ношения масок в помещениях, а вот водить хороводы вокруг елок, установленных на улицах, врач исключительно не рекомендовал.

Ранее издание Украина.ру процитировало высказывание Комаровского о лечении коронавируса путем помещения огурца в задний проход.