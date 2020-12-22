Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на самые странные вопросы о коронавирусе, защите от него и способах лечения. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram 21 декабря

В частности, доктора спросили о том, как восстановить микрофлору во рту после попадания туда санитайзера. На что врач ответил, что это вещество сделано на основе спирта, поэтому правила восстановления те же, что и после попадания в рот коньяка.

Волнует людей и защита от COVID-19, поэтому Комаровского часто спрашивают, поможет ли снизить риск заражения спрыскивание или даже замачивание масок в антисептиках или самогонке.

Глава Минздрава Украины предложил работу отрицавшему COVID-19 депутату © Facebook, Максим Степанов

Интересовались подписчики и пользой смазывания пазух носа раствором хозяйственного мыла, ведь в народе говорят, что это защищает от вируса. Комаровский пояснил, что на коронавирус мыло никак не влияет, а вот от здоровой слизистой такая процедура точно избавит.

Спросили пациенты у доктора и о лечении COVID-19 старым народным способом — путем помещения огурца в задний проход, не снимая овоща с грядки.

«Тут я должен вас огорчить. Свежие огурцы, конечно, плохо воздействуют на коронавирус, здесь доказана эффективность помидоров, но здесь, конечно, надо очень долго тренировать… ну, этот орган, но это очень сложно, поэтому некоторые специалисты рекомендуют огурец с грядки свежий заменить на соленый, пробуйте так, какой-то эффект для вашей психики должен быть однозначно. Уйдите с огорода!» — пошутил Комаровский.