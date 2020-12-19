Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопросы подписчиков о связи коронавируса и беременности. Соответствующий видеоролик он разместил в Instagram 17 декабря

По мнению доктора, лечить беременную женщину, конечно, сложнее, чем не беременную, но часто врачи перестраховываются, назначая дамам в положении не только лишние анализы, но часто и лишние препараты, что в итоге пагубно влияет на здоровье матери и ребенка.

Украина ждет первые COVID-вакцины в феврале - Шмыгаль © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Особое внимание Комаровский уделил теме родов COVID-положительных мам. По его словам, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркивают, что женщина с коронавирусом имеет все те же права, что и любая другая. А именно: она может пригласить на роды супруга, выбрать место, где ей будет удобнее, получить обезболивание.

«Никакие ссылки на коронавирус не могут помешать женщине рожать по-человечески. И если в какой-то роддом не пускают, например, отцов, или говорят, что у нас нет анестезиолога, то это, по большому счету не только аморально, но и противоречит позиции Всемирной организации здравоохранения, а ваша страна (Украина — ред.) — член Всемирной организации здравоохранения», — заявил врач.

Не является коронавирус показанием к отказу от грудного вскармливания или ухода за ребенком, подытожил медик.