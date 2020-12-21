Президент РФ Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции в очередной раз доказал, что является самым опытным политиком в мире, что видно по его умению обобщать широко и мыслить стратегически. Об этом американо-российский политолог, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Путин стал играть большую роль»: экс-посол США оценил внешнюю политику России © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

По словам Злобина, по итогу мероприятия можно сказать, что Путин остается самым опытным на сегодняшний день мировым политиком.

«Он не только руководит ядерной сверхдержавой довольно длительное время, но сумел провести ее через разные переломные моменты последнего двадцатилетия. Нет на мировой арене лидера с таким политическим опытом, как у Путина», — убежден политолог.

В связи с этим, по его мнению, будет интересно посмотреть на взаимоотношения Путина с победившим на президентских выборах в США Джо Байденом, который тоже является очень опытным политиком. Так, Злобину любопытно, сможет ли Байден бросить вызов Путину с точки зрения политического тяжеловеса или его пик уже прошел.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.