В четверг, 17 декабря, состоялась большая пресс-конференция российского лидера, в ходе которой он ответил на вопросы журналистов и жителей страны.
По словам Злобина, по итогу мероприятия можно сказать, что Путин остается самым опытным на сегодняшний день мировым политиком.
«Он не только руководит ядерной сверхдержавой довольно длительное время, но сумел провести ее через разные переломные моменты последнего двадцатилетия. Нет на мировой арене лидера с таким политическим опытом, как у Путина», — убежден политолог.
В связи с этим, по его мнению, будет интересно посмотреть на взаимоотношения Путина с победившим на президентских выборах в США Джо Байденом, который тоже является очень опытным политиком. Так, Злобину любопытно, сможет ли Байден бросить вызов Путину с точки зрения политического тяжеловеса или его пик уже прошел.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.