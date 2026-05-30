Оружие Пекина сбило американский истребитель F-15E над Ираном — данные NBC

Американский истребитель F-15E, сбитый над юго-западным Ираном в прошлом месяце, вероятно, был поражен переносным зенитным ракетным комплексом китайского производства. Предварительные выводы обнародовал телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники

2026-05-30T06:23

По данным журналистов, Вашингтон все еще расследует обстоятельства уничтожения боевого самолета. Пока неясно, получил ли Тегеран это оружие недавно или использовал старые арсеналы, сформированные еще до начала военного противостояния с США и Израилем.В посольстве КНР в Вашингтоне обвинения категорически отвергли, назвав их необоснованной клеветой.Китайские дипломаты подчеркнули, что Пекин строго контролирует экспорт военных технологий.В Белом доме на запрос журналистов отреагировали сдержанно, сославшись на недавнее заявление президента США Дональда Трампа."Председатель Си пообещал мне, что не отправляет никакого оружия в Иран. Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово и ценю это", — комментировал ранее американский президент.Напомним, истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит 3 апреля во время выполнения боевого задания в горном районе к юго-востоку от иранского города Исфахан. Члены экипажа успели эвакуироваться: на их спасение были брошены все имевшиеся в наличии силы американских военных и спецслужб.Подробнее – в материале А был ли летчик? Американский военный эксперт разоблачил тайную операцию в Иране

новости, иран, пекин, вашингтон, дональд трамп