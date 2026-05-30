Иран пообещал России и Китаю привилегии в Ормузском проливе

Россия и Китай получат особые условия прохода через стратегический Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в беседе с РИА Новости

2026-05-30T06:37

"Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом", — подчеркнул иранский парламентарий.По его словам, Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран, сотрудничали с ним и оставались рядом в самые трудные периоды. Именно поэтому оба государства получат особое внимание при организации судоходства и транзита. Речь идет как о торговых судах, так и о танкерах.Азизи также жестко обозначил суверенное право Ирана на пролив:"Ормузский пролив обладает для нас особым геополитическим значением. Он является частью наших территориальных вод и нашей географии, поэтому Иран вправе принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми, и никто не может ставить под сомнение это право".Напомним, Ормуз — одно из ключевых направлений мировой торговли нефтью. Тегеран заблокировал акваторию после американо-израильской военной операции против ИРИ. Результатом стал резкий рост цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.Открытие пролива — один из центральных пунктов обсуждаемого соглашения между США и Ираном. Об этом – в материалеРанее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран ещё не согласовали условия соглашения, но очень близки к нему.Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал условием для возобновления военных действий продолжение попыток Ирана навязать Соединённым Штатам невыгодные условия сделки к концу срока перемирия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

