По его словам, в следующем году Белоруссии потребуется погасить более трех миллиардов долларов внешних долгов. В стране сейчас нет внутренних свободных резервов, значит, нужно будет отбирать у населения, силовиков, армии, учителей, медиков, сворачивать какие-то программы либо заимствовать на стороне.
Поэтому в этой ситуации Россия применит не санкции, а откажется оказывать Лукашенко, который не имеет легитимности в белорусском обществе, финансовую поддержку.
«Кукла, которую Лукашенко пытается подсунуть в виде Всебелорусского народного собрания, Россию не устроит. Россия хотела бы более цивилизованных правил ведения политических действий в Белоруссии. В Сочи Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что даст возможность развиваться политическим партиям, предоставит парламенту более широкие полномочия и уйти весной с президентского поста и из политики. Он обманул Российскую Федерацию, и это не останется без ответа», — сказал эксперт.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.