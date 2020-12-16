Россия не будет нести бремя ответственности за то, что Александр Лукашенко совершает в Белоруссии и риски возможного дефолта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Дзермант: Изменения в Белоруссии пойдут по сценарию Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант

Поэтому в этой ситуации Россия применит не санкции, а откажется оказывать Лукашенко, который не имеет легитимности в белорусском обществе, финансовую поддержку.

«Кукла, которую Лукашенко пытается подсунуть в виде Всебелорусского народного собрания, Россию не устроит. Россия хотела бы более цивилизованных правил ведения политических действий в Белоруссии. В Сочи Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что даст возможность развиваться политическим партиям, предоставит парламенту более широкие полномочия и уйти весной с президентского поста и из политики. Он обманул Российскую Федерацию, и это не останется без ответа», — сказал эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.