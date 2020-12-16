Динамика протестов в Белоруссии стремится к нулевой отметке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

Беломайдан, который разрушит SWIFT. К чему приведет отключение Белоруссии © Facebook, SWIFT Careers

«Активность заметна по воскресеньям только в Минске и в основном только в сообщениях СМИ, потому что сами минчане протестующих не замечают. Попытки организовать протестные шествия в микрорайонах приводят к тому, что небольшие группы собираются, но быстро расходятся», — сказал эксперт.

Александр Шпаковский полагает, что закрытие границ Белоруссии не связано с протестами, хотя, по его словам, политизированная публика пытается связать с протестами любое нынешнее решение властей.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.