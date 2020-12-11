«Стратегически у Турции есть исторические и геополитические претензии и на все Причерноморье, южную часть не только Украины, но и России, и на Кавказ», — подчеркнул эксперт.

Европейско-турецкое противостояние и угроза России. Что происходит вокруг Нагорного Карабаха
Европейско-турецкое противостояние и угроза России. Что происходит вокруг Нагорного Карабаха
© REUTERS, efence Ministry of Azerbaijan/Handou
Такая ситуация стратегически может быть серьезной проблемой в отношениях России и Турции, особенно с учетом того, что есть много других критических точек, в частности, Сирия и Ливия, добавил Бортник.

Ранее Турция приняла самое непосредственное участие в возобновлении боев в Нагорном Карабахе.

При поддержке ее беспилотников и авиации вооруженные силы Азербайджана отвоевали существенную часть потерянных ранее в конфликте с непризнанной республикой территорий. 