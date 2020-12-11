«Стратегически у Турции есть исторические и геополитические претензии и на все Причерноморье, южную часть не только Украины, но и России, и на Кавказ», — подчеркнул эксперт.
Такая ситуация стратегически может быть серьезной проблемой в отношениях России и Турции, особенно с учетом того, что есть много других критических точек, в частности, Сирия и Ливия, добавил Бортник.
Ранее Турция приняла самое непосредственное участие в возобновлении боев в Нагорном Карабахе.
При поддержке ее беспилотников и авиации вооруженные силы Азербайджана отвоевали существенную часть потерянных ранее в конфликте с непризнанной республикой территорий.