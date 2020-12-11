После появления в сети нового российского клипа в главной роли с украинцем Цимбалюком, артисту пришлось отвечать на вопросы журналистов о российско-украинских отношениях.
«Слишком много в наше время проводится параллелей между политикой и искусством… Думаю, это совершенно разные вещи. Может, стоит на эту ситуацию посмотреть под другим углом — порадоваться, что так развивается индустрия, заводит в Украину средства, дает рабочие места. Это же круто, что клип российской группы — Made in Ukraine», — заявил Цимбалюк.
По его словам, после проб ему сразу дали понять, что заинтересованы именно в его персоне на роль в клипе. Съемки артист сравнил с обычным рабочим процессом над созданием кино, ведь клипы «Ленинграда» — это мини-фильмы.
Основные женские роли в ролике сыграли также украинские актрисы Дарья Трегубова и Ольга Голдис, а режиссером выступил украинский клипмейкер Леонид Колосовский, который уже сотрудничал с группой, сняв для коллектива клип к песне «Иисус», вызвавший большой резонанс.