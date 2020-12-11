Украинский актер Тарас Цимбалюк, сыгравший главную роль в клипе российской группы «Ленинград» на песню «Миг», заявил, что не видит ничего плохого в работе на российского заказчика, и когда ему предложили сотрудничество с «Ленинградом», не раздумывал, сообщил OBOZREVATEL 10 декабря

Украинские актеры согласились на постельные сцены у Шнура — видео © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Слишком много в наше время проводится параллелей между политикой и искусством… Думаю, это совершенно разные вещи. Может, стоит на эту ситуацию посмотреть под другим углом — порадоваться, что так развивается индустрия, заводит в Украину средства, дает рабочие места. Это же круто, что клип российской группы — Made in Ukraine», — заявил Цимбалюк.

По его словам, после проб ему сразу дали понять, что заинтересованы именно в его персоне на роль в клипе. Съемки артист сравнил с обычным рабочим процессом над созданием кино, ведь клипы «Ленинграда» — это мини-фильмы.

Основные женские роли в ролике сыграли также украинские актрисы Дарья Трегубова и Ольга Голдис, а режиссером выступил украинский клипмейкер Леонид Колосовский, который уже сотрудничал с группой, сняв для коллектива клип к песне «Иисус», вызвавший большой резонанс.