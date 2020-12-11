Одной из ключевых тем для обсуждения на саммите были названы действия Турции в Средиземном море. Лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности государства.
«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в документе.
Ранее в ноябре Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции против Турции из-за ее поведения в Средиземном море.
Турция проводит сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Анкара нарушает границы ее континентального шельфа.