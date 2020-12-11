Участники встречи глав государств и правительств Евросоюза согласовали введение санкций против Турции. Об этом 10 декабря сообщило издание France Presse

Турция не в состоянии вынести российские санкции © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в документе.

Ранее в ноябре Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции против Турции из-за ее поведения в Средиземном море.

Турция проводит сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Анкара нарушает границы ее континентального шельфа.