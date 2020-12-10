Уроженец Минска ведущий Дмитрий Шепелев выложил очередное фото с отдыха на Мальдивах. Там он находится со своей возлюбленной архитектором Екатериной Тулуповой и их детьми. Новая публикация появилась на странице шоумена в Instagram 9 декабря

«За пять минут до того, как меня искусали медузы. Я очень романтичный», — подписал снимок ведущий.

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«Укусы медуз очень полезны от ревматизма», «Им не понравился ваш педикюр», «Интересный у вас, Дмитрий, педикюр», «А почему только один ноготь на ноге накрашен?!», «А сейчас хейтеры налетят, закусают…» — отреагировали поклонники.

Ведущий был женат на известной певице Жанне Фриске, которая умерла в 2015 году, оставив Шепелева с их общим сыном. Сейчас у артиста другая возлюбленная — архитектор и дизайнер Екатерина Тулупова. Познакомилась пара в детском саду, куда ходили их дети.