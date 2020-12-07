В 1991 году было ясно, что после развала правящей партии Союз обречен, однако Выдрин искал, что могло бы объединить «расползавшиеся республики», и подготовил проект, который направил Леониду Кравчуку.
По его словам, понятно, что объединяющим началом не могла быть единая армия или единая валюта.
«Главной соединительной тканью пусть не федеративной, а конфедеративной единой страны должна была стать общая культура в широком смысле. Это и общая историческая память, и общая наука, и общее образование, и общие правовые и гуманистические принципы. И, конечно, общий русский язык», — подчеркнул философ.
Но в Беловежской Пуще все решилось иначе, и заметки вернули обратно с масляными подтеками, рассказал Выдрин.
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