Политолог и философ Дмитрий Выдрин, работавший в штабе Леонида Кравчука, предложил властям идеи переформатирования Союза на новых принципах. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В 1991 году было ясно, что после развала правящей партии Союз обречен, однако Выдрин искал, что могло бы объединить «расползавшиеся республики», и подготовил проект, который направил Леониду Кравчуку.

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расползавшиеся республики

«Главной соединительной тканью пусть не федеративной, а конфедеративной единой страны должна была стать общая культура в широком смысле. Это и общая историческая память, и общая наука, и общее образование, и общие правовые и гуманистические принципы. И, конечно, общий русский язык», — подчеркнул философ.

Но в Беловежской Пуще все решилось иначе, и заметки вернули обратно с масляными подтеками, рассказал Выдрин.

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