Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко призвала украинских политиков бойкотировать оппозиционный телеканал «Наш» после участия в программе представителя ЛНР Родиона Мирошника. Об этом она написала 6 декабря в Facebook

В эфире украинского телеканала «Наш» 4 декабря выступил представитель ЛНР Мирошник, который принимает участие в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Он обвинил Украину в несоблюдении договоренностей, обстрелах ЛНР и нежелании идти на компромиссы на переговорах. Родион Мирошник: Вместо «Минска-2» может быть только Югославия-2 © Facebook, Родион Мирошник

«Некий Мирошник — не просто ФСБшная шестерка и пособник боевиков. Он принимал непосредственное участие в трагических событиях весны — лета 2014 года, когда россияне ворвались на Донбасс. Перед войной этот никчемный подонок возглавлял Луганскую областную телекомпанию. Затем, в первые месяцы войны, в ее подвале пытали наших военных и проукраинских гражданских и снимали пытки», — написала Геращенко.

По ее словам, Мирошник якобы составил списки проукраински настроенных журналистов и передал их в МГБ и на блокпосты, чтобы они с семьями якобы не могли уехать из Луганска.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «минский» и «нормандский» процессы непредсказуемыми. Также он отметил, что ожидать прогноза по «нормандской встрече» не стоит.