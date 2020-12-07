Действующий президент США Дональд Трамп в день инаугурации демократа Джо Байдена улетит из Вашингтона и пропустит все официальные мероприятия. Об этом 6 декабря сообщил портал Axios со ссылкой на источники

Трамп решил заблокировать оборонный бюджет США © AP, Alex Brandon данным, Трамп не станет приветствовать нового президента США в Белом доме, а вместо этого отправится во Флориду на свой митинг. Во время мероприятия американский лидер может объявить, что он будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Отмечается, что Трамп как «бывшая телезвезда» рассчитывает противопоставить инаугурацию, которая будет проводиться при соблюдении всех правил социального дистанцирования, и масштабный митинг своих сторонников. Таким образом он намерен специально разделить внимание американцев между этими двумя событиями.

Ранее Байден пригласил Трампа на свою инаугурацию. Он отметил, что лично ему без разницы, появится ли Трамп на церемонии. Однако, по его словам, это имело бы символическое значение, демонстрирующее конец хаоса и указывающее на «мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны пожимают руки и движутся вперед».

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах.