Премьер-министр сказал, что в декабре ужесточения ограничительных мер не будет, поскольку, по данным Минздрава, медицинская система должна справиться с возрастающей нагрузкой.

Сейчас Кабмин совместно с местной властью работает над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опрос, сообщил он.

«В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:
▪ праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;
▪ музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;
▪ праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%», — написал Шмыгаль.

Украинцы не хотят вакцинироваться и уходить в локдаун: данные соцопроса
Украинцы не хотят вакцинироваться и уходить в локдаун: данные соцопроса
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
При этом он отметил, что мэры и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (пассажиров столько, сколько сидячих мест), заведений общественного питания (доставка или навынос) и отелей (без зон развлечений и питания).

Шмыгаль добавил, что полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря.

Ранее на Украине отменили карантин выходного дня и стали обсуждать возможное введение локдауна в новогодние праздники.