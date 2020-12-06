Премьер-министр сказал, что в декабре ужесточения ограничительных мер не будет, поскольку, по данным Минздрава, медицинская система должна справиться с возрастающей нагрузкой.
Сейчас Кабмин совместно с местной властью работает над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опрос, сообщил он.
«В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:
▪ праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;
▪ музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;
▪ праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%», — написал Шмыгаль.
При этом он отметил, что мэры и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (пассажиров столько, сколько сидячих мест), заведений общественного питания (доставка или навынос) и отелей (без зон развлечений и питания).
Шмыгаль добавил, что полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря.
Ранее на Украине отменили карантин выходного дня и стали обсуждать возможное введение локдауна в новогодние праздники.