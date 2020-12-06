Более жесткие карантинные меры на Украине придется вводить уже в январе. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Facebook 6 декабря

Премьер-министр сказал, что в декабре ужесточения ограничительных мер не будет, поскольку, по данным Минздрава, медицинская система должна справиться с возрастающей нагрузкой.

Сейчас Кабмин совместно с местной властью работает над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опрос, сообщил он.

«В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:

▪ праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;

▪ музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;

▪ праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%», — написал Шмыгаль.

Украинцы не хотят вакцинироваться и уходить в локдаун: данные соцопроса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Шмыгаль добавил, что полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря.

Ранее на Украине отменили карантин выходного дня и стали обсуждать возможное введение локдауна в новогодние праздники.