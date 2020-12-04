Изощренные подходы властей федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, направленные на защиту «Северного потока-2», можно приветствовать, сказал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Его слова приводит РИА Новости

«Хорошо, что правительство земли Мекленбург-Передняя Померания интенсивно работает над креативными решениями, которые позволят нам защитить себя от санкций, введенных США», — заявил Эрнст.

«Академик Черский» выдвинулся в сторону «Северного потока-2» © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

В частности, власти региона могут создать «Фонд против изменения климата», при посредничестве которого немецкие компании смогут предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие, а не напрямую Nord Stream 2, что выведет бизнес из-под угрозы санкций.

Министерство энергетики федеральной земли отказалось давать какие-либо комментарии в ответ на запрос Bild.

Сенаторы США уже направили письмо в дирекцию порта Мукран в немецком городе Засниц, пригрозив предприятию, которое принадлежит Засницу и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания финансовыми последствиями в случае продолжения строительства проекта «Северный поток-2».