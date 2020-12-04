«Хорошо, что правительство земли Мекленбург-Передняя Померания интенсивно работает над креативными решениями, которые позволят нам защитить себя от санкций, введенных США», — заявил Эрнст.
Ранее Bild со ссылкой на свой источник написал, что власти региона намерены создать фонд по защите климата, чтобы обойти возможные санкции США против «Северного потока-2».
В частности, власти региона могут создать «Фонд против изменения климата», при посредничестве которого немецкие компании смогут предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие, а не напрямую Nord Stream 2, что выведет бизнес из-под угрозы санкций.
Министерство энергетики федеральной земли отказалось давать какие-либо комментарии в ответ на запрос Bild.
Сенаторы США уже направили письмо в дирекцию порта Мукран в немецком городе Засниц, пригрозив предприятию, которое принадлежит Засницу и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания финансовыми последствиями в случае продолжения строительства проекта «Северный поток-2».