Венгрия и Украина должны решить конфликт сами. Об этом 3 декабря заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Альянса, передает «Европейская правда»

Свой мир. Удалась ли венграм Закарпатья «электоральная революция» против Киева © segodnya.ua Петер Сийярто поднял вопрос обысков, которые СБУ проводила в Закарпатье у лидеров венгерских общин.

При этом он исключил возможность посредничества НАТО для разрешения спора.

«Хорошо известно, что между Венгрией и Украиной есть двусторонний спор, и я надеюсь, что обе страны смогут решить этот двусторонний спор», — заявил генсек.

В заседании, посвященном безопасности в Черноморском регионе, принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В конце ноября СБУ провела обыски у функционера благотворительного фонда в Закарпатье по подозрению в содействии Венгрии во вмешательстве во внутренние дела Украины.

По мнению Сийярто, это неприемлемо для страны, которая хочет стать членом Североатлантического альянса. Он также пообещал поднять вопрос Закарпатья на встрече министров иностранных дел ЕС 7 декабря.