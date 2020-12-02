Украинка Оксана Лынив стала лауреатом награды Oper! Award благодаря постановке оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода», о чем сама артистка на днях рассказала в Facebook

«Жаль, что за вкус нельзя бить»: В топ-100 Apple Music лидируют российские исполнители © CC0, Pixabay

«Неожиданная для меня награда Oper! Awards от ведущих немецких критиков, основанная оперным журналом Oper! Das Magazin. Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники», — написала дирижер.

Она отметила, что церемония должна была проходить в Берлине, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации мероприятие перенесли в онлайн-формат.

Оксана Лынив окончила факультет оперно-симфонического дирижирования Львовской национальной музыкальной академии им. Николая Лысенко. Позже украинка получила диплом Высшей школы музыки им. Карла Марии фон Вебера в Дрездене.

В 2013 году Лынив окончательно переехала в Германию, сейчас она работает как приглашенный дирижер с известными оперными театрами Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии, Румынии, Японии и Украины.