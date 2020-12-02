Сфера обслуживания на Украине с 16 января 2021 года должна перейти исключительно на украинский язык. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает 2 декабря Интерфакс

Языковой омбудсмен потребовал искоренить русский язык жестов на Украине © СС0, Pixabay

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020 года.