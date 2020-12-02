Украинцам из-под земли явился Сталин
Украинцам из-под земли явился Сталин
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Он заявил, что «Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война», и выразил мнение, что «1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным».

Кислица выступил с утверждением, что поляки и украинцы «были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские — с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины».

Согласно утверждениям украинского постпреда, «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году».

В то же время представители других стран высоко оценили вклад России и Советского Союза в целом в победу над фашизмом, в частности, представители Индии и Израиля.

В свою очередь российский представитель при ООН Валерий Небензя призвал чтить память погибших в годы Второй мировой войны и напомнил, цель памятных мероприятий состоит в том, «чтобы усвоить уроки истории и, глядя в будущее, совместными силами сохранять и поддерживать мир».