До 2000 года создать Союзное государство было вполне возможно, но сейчас из этой затеи ничего не выйдет. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Все связанное с интеграцией Россия–Белоруссия загублено при Лукашенко © Владимир Трефилов Александра Лукашенко, который хотел стать президентом России и который в этом вопросе руководствовался лишь собственными политическими амбициями.

«Он не о народе думал. А тут Путин пришел. Никогда этого варианта не будет. Мы опоздали. Мы слишком долго упрашивали Лукашенко и вкладывали в него ресурсы. Я ярый сторонник Союзного государства, у меня судьба международная. Но я всегда критиковал все, что делается», — подчеркнул Суздальцев.

Политолог добавил, что Россия сама, своими руками создала условия, когда ее партнер пользуется безнаказанностью и получает все, что хочет.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.