Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» могут быть использованы для поставок российского водорода в ЕС, сказал глава Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) Карстен Зах на российско-европейской конференции по климату в Центре энергетики «Сколково» 1 декабря

«Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей. И поскольку спрос будет смещаться в сторону водорода, в интересах России и Германии, а также Евросоюза создавать соответствующую инфраструктуру и схему поддержки этого сектора энергетики», — сказал Зах.

«Северный поток – 2»: Германия готовится к «решающей схватке» с США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Зах подчеркнул, что в Евросоюзе все больше потребителей заинтересованы в водороде, что создает большие перспективы сотрудничества Германии и России.

Как отмечал ранее глава министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, у России есть богатый опыт работы с водородными технологиями, а также хорошо развитая инфраструктура газопроводов.

При этом экономика Германии, по его мнению, в последние годы проходит фазу «зеленой революции», переходя на возобновляемые и более экологичные источники энергии.

Учитывая внутренний спрос, Германии не хватит собственных ресурсов и нужен будет импорт таких источников энергии, добавил министр.

Напомним, к 2050 Евросоюз намерен стать «климатически нейтральным», для чего откажется от ископаемых видов топлива, в том числе от газа, угля, нефти и нефтепродуктов. Их собираются заменить возобновляемыми видами энергии, в том числе водородным топливом.