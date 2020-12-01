«Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей. И поскольку спрос будет смещаться в сторону водорода, в интересах России и Германии, а также Евросоюза создавать соответствующую инфраструктуру и схему поддержки этого сектора энергетики», — сказал Зах.
По его мнению, в долгосрочной перспективе по «Северному потоку 2» будет поставляться больше водородного сырья.
Зах подчеркнул, что в Евросоюзе все больше потребителей заинтересованы в водороде, что создает большие перспективы сотрудничества Германии и России.
Как отмечал ранее глава министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, у России есть богатый опыт работы с водородными технологиями, а также хорошо развитая инфраструктура газопроводов.
При этом экономика Германии, по его мнению, в последние годы проходит фазу «зеленой революции», переходя на возобновляемые и более экологичные источники энергии.
Учитывая внутренний спрос, Германии не хватит собственных ресурсов и нужен будет импорт таких источников энергии, добавил министр.
Напомним, к 2050 Евросоюз намерен стать «климатически нейтральным», для чего откажется от ископаемых видов топлива, в том числе от газа, угля, нефти и нефтепродуктов. Их собираются заменить возобновляемыми видами энергии, в том числе водородным топливом.