Экономическая ситуация на Украине говорит о том, что в ближайшем будущем страна может превратиться в военную базу, живущую за счет внешнего финансирования. Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру

НАТО собирается нарастить силы в Черном море с помощью Украины © Facebook, Міністерство оборони України Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).

По словам Дудчака, такая дыра в бюджете образовалась из-за того, что средства, которые можно было пустить на экономику, пускают на приведение ВС Украины к стандартам НАТО, а также на закупку вооружений за рубежом и обслуживание внешнего долга.

Соответственно, говорить о том, что Украина станет великой аграрной державой, не приходится, потому что на очереди распродажа земель и потеря контроля над черноземами, отметил экономист.

«Как только откроют границы, украинские граждане ринутся в Европу в поисках трудоустройства, часть уедет в Россию на ПМЖ. Украина потеряет миллионов десять, оставшихся будет много для обслуживания инфраструктуры портов, дорог, карьеров для добычи полезных ископаемых и военных баз НАТО. Похоже, что при президенте Зеленском Украина идет именно по такому пути», — сказал он.

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