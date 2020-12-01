«Нет, не соответствует (действительности информация о намерении ввести локдаун в Украине с 23 декабря по 15 января. — Ред). У нас есть четкие критерии, почему мы вводим те или иные ограничения, и там есть четкая логика», — сказал Степанов.
По его словам, внедрение любого жесткого карантина на всей территории будет исходить из медицинских показателей нагрузки на систему.
Также Степанов не исключает, что в декабре суточная заболеваемость коронавирусом в стране может достичь 25–35 тысяч человек, что может стать основанием для введения локдауна.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Однако в понедельник, 30 ноября, впервые за две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что он не дал положительных результатов. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране. Также звучала идея о введении двухнедельного карантина на новогодние и рождественские праздники.