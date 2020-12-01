Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что информация в СМИ о том, что правительство якобы готовится ввести локдаун с 23 декабря по 15 января, не соответствует действительности. Об этом 30 ноября он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Нет, не соответствует (действительности информация о намерении ввести локдаун в Украине с 23 декабря по 15 января. — Ред). У нас есть четкие критерии, почему мы вводим те или иные ограничения, и там есть четкая логика», — сказал Степанов.

По его словам, внедрение любого жесткого карантина на всей территории будет исходить из медицинских показателей нагрузки на систему.

Не хватает кислорода. Больные коронавирусом украинцы задыхаются и умирают © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Однако в понедельник, 30 ноября, впервые за две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что он не дал положительных результатов. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране. Также звучала идея о введении двухнедельного карантина на новогодние и рождественские праздники.