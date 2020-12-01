После окончательного прихода к власти новоизбранного президента Молдавии Майи Санду начнутся попытки усилить евроинтеграционный вектор в молдавской политике, учитывая, что Кишинев и так находится в кредитной кабале Запада. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: В Молдавии неизбежны раскол и майдан © Facebook, Игорь Иваненко

Вполне возможно, считает эксперт, что последует наступление на и так довольно куцую Гагаузскую автономию на юге республики, и, вероятно, предчувствуя это, гагаузы дружно голосовали в первом туре за Игоря Додона (84% голосов).

«В отношении Приднестровья Санду может постараться при помощи Украины усилить изоляцию региона от России. В международных структурах будет муссироваться тема вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья», — рассуждает Иваненко.

Тем не менее, по его словам, не стоит преувеличивать возможности президента Молдовы, поскольку, чтобы всё это реализовать, Майе Санду ещё предстоит выиграть парламентские выборы.

На первом же этапе действия Майи Санду будут в основном символические: отмена государственного празднования Дня Победы, освобождения Молдавии от немецко-румынских захватчиков и т.п., заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.