Заявление замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) является его личным мнением и не отражает официальной позиции президента. Об этом ночью 29 ноября сообщили на сайте главы государства

Ранее Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти». При этом Зеленский уверял послов G7, что гарантирует сохранение должности главы НАБУ.

Как неоднократно подчеркивал Зеленский, признание неконституционными отдельных положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но, в конце концов, не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины.

«Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив Президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов», — сказал он.

Шмыгаль хочет разрешить Раде увольнять руководство НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы на Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде Зеленского.