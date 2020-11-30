Фанаты юмориста Максима Галкина завалили аккаунт звезды в Instagram комментариями о том, что его супруга певица Алла Пугачева очень похожа на своего бывшего возлюбленного музыканта Владимира Кузьмина. Подобные высказывания продолжают появляться в сети 30 ноября

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«Сестра-близняшка Владимира Кузьмина. Очень похожи», «На Кузьмина тут похожа», «На Кузмина похожа», «Мне кажется или так оно и есть, Алла Борисовна очень похожа на Кузьмина, особенно прическа», — написали подписчики.

У Пугачевой и Кузьмина действительно есть общее: в конце 1980-х у звезд был бурный роман, однако продлился он недолго. Позже певица вышла замуж за другого исполнителя — Филиппа Киркорова, женился и Кузьмин.

На данный момент Пугачева состоит в браке с комиком Максимом Галкиным, у пары двойняшки Лиза и Гарри, которые в этом году пошли в 1 класс.