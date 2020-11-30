Как рассказала Колесникова, ее пытались насильно вывезти на Украину, однако она порвала свой паспорт.
«Условия, судя по всему, как в обычной постсоветской тюрьме. Персонал и администрация абсолютно корректны и вежливы», — приводит слова Колесниковой сайт канала.
Она рассказала, что в шестиместной камере помимо нее находятся еще два оппозиционера, и пожаловалась, что они много курят.
Колесникова обвиняется в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, за что местным законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.