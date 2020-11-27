Судя по тому, что сейчас говорят в Белоруссии, изначально за президента Александра Лукашенко проголосовали чуть больше половины избирателей, но такой результат его не устроил. Об этом рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

Александр Гриценко: Если Запад предложит Лукашенко что-то выгодное, он это примет © vk.com, Александр Гриценко

«К несчастью для Лукашенко, в протестах участвуют много разных людей, я знаю людей, которые не националисты, они не на зарплате у западных спецслужб, они даже не деятели культуры, которые хотят хайпа», — указал Гриценко.

Писатель добавил, что давление белорусской власти на оппозицию ее сплотило, даже тех, кто никогда бы не соединился.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.