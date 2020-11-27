В декабре 2005-го Козулин был зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии. На выборах, по официальным данным, набрал 2,3% голосов, по данным независимых социологических опросов, в несколько раз больше. В марте 2006 года был арестован, а затем осуждён на 5,5 года лишения свободы «за злостное хулиганство и организацию массовых беспорядков». В августе 2008 года помилован специальным указом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сейчас не ведет никакой политической деятельности.
Однако, отметил эксперт, все, что связано с Москвой (деньги, ресурсы и поддержка), может быть связано только с Лукашенко.
«Я в эту конструкцию тоже не вписывался. Ближе к выборам я почувствовал пристальное внимание к себе, и в апреле 2006 года меня депортировали. И за эти 14 лет я в Белоруссии ни разу не был», — вспоминает Суздальцев.
Политолог добавил, что белорусской оппозиции при Лукашенко позволялось воевать с Москвой, и ей даже оказывали в этом всяческую поддержку.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.