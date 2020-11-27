Первым кандидатом в президенты Белоруссии, который попытался наладить контакты с Москвой, стал Александр Козулин. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Все связанное с интеграцией Россия–Белоруссия загублено при Лукашенко © Владимир Трефилов Александра Лукашенко. Сейчас не ведет никакой политической деятельности.

Однако, отметил эксперт, все, что связано с Москвой (деньги, ресурсы и поддержка), может быть связано только с Лукашенко.

«Я в эту конструкцию тоже не вписывался. Ближе к выборам я почувствовал пристальное внимание к себе, и в апреле 2006 года меня депортировали. И за эти 14 лет я в Белоруссии ни разу не был», — вспоминает Суздальцев.

Политолог добавил, что белорусской оппозиции при Лукашенко позволялось воевать с Москвой, и ей даже оказывали в этом всяческую поддержку.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.