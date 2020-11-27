Очерченные Хиллари Клинтон приоритеты внешней и внутренней политики администрации Джо Байдена во многом повторяют программу Дональда Трампа. Об этом в своей статье «Неотрампизм президента Байдена» для издания Украина.ру написал политолог Ростислав Ищенко

Процесс пошел: Трамп согласился передать президентский пост, но с оговорками © AP, Alex Brandon Обамы, которую он же на пару с Хиллари и определял.

Трамп, по его мнению, коренным образом изменил политический ландшафт, и теперь речь идёт об «Америке в первую очередь», или «Америке в одиночестве». Практически это перефразированный лозунг Трампа «Сделать Америку вновь великой».

Всё это, однако, не значит, что демократы до буквы будут повторять политику Трампа. Да, они вынуждены признать утрату США способности проводить активную агрессивную внешнюю политику по всем азимутам. Да, они никуда не денутся от противостояния с Китаем и вряд ли сумеют хотя бы наполовину восстановить разрушенное Трампом партнёрство с Европой (к этому не готов в первую очередь сам ЕС).

«Но они, безусловно, попытаются на российском направлении перейти от свойственного Трампу режима давления с целью достижения договорённости на американских условиях к режиму конфронтации с целью разрушения России и ликвидации её как одного из глобальных центров силы», — считает Ростислав Ищенко.

Для демократов не будет приоритетом возвращение американской промышленности на американскую землю. Их будет куда больше интересовать создание финансовому капиталу благоприятных условий для дальнейшего расширения банковских спекуляций, утверждает политолог.

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