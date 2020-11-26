В четверг, 26 ноября, православные верующие собрались на Софийской площади в Киеве, протестуя против Константинопольского патриарха Варфоломея, передает NewsOne

Варфоломей считает автокефалию ПЦУ главным событием 2019 года © Facebook, Українська Помісна Православна Церква Отмечается, что протестующие возмущены письмом стамбульского иерарха, в котором он назвал предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Онуфрия просто жителем Киева, а не лидером канонической церкви.

Прихожане принесли с собой плакаты с надписями: «Варфоломей — иуда», «Варфоломей — брехун» и «Варфоломей — обезьянка Вашингтона».

Лидер украинской рок-группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов сказал, что некоторые высказывания патриарха Варфоломея задевают верующих украинцев.

«Это верующие люди Украинской православной церкви. Я сам, когда прочитал послание Варфоломея из Стамбула, оно задевает меня, как гражданина Украины. Там достаточно в некультурной форме говорится, что такой, как Украинская православная церковь, он не знает и предстоятеля блаженнейшего митрополита Онуфрия считает обычным гражданином города Киева, а не церковным руководителем. Это обидно и странно — гражданин другой страны, не имеющий никакого отношения к Украине, делает такие обращения. На мой взгляд, они вызывают только конфликтную ситуацию в стране, где и так не все в порядке», — заявил он.

Музыкант подчеркнул, что считает такие обращения провокационными и неуместными для граждан другой страны.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины. Данная раскольническая структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя.

Единственной канонической церковью на Украине остается УПЦ МП.