Украинская певица Джамала попросила поклонников «держать кулачки» за победу альбома саундтреков с ее участием к комедийному фильму о "Евровидении", который стал номинантом премии «Грэмми». Об этом она рассказала в своем Instagram 24 ноября

На премию «Грэмми 2021» в категории «Лучший альбом саундтреков для Visual Media» номинирован альбом саундтреков к комедийному фильму «Евровидение. История огненной саги». В его записи принимала участие певица Джамала.

«Это же просто Wow! Мой голос лидирует во всех припевах и в сольном "куске". Счастлива, что принимала участие во всем этом», — написала она.

Вас не кормят? Внучка Ротару подставила всю семью © Instagram, iamsofiaeve Дэвид Добкин, а сценаристом — комедийный актер Уилл Феррелл.

Другие номинанты — альбомы саундтреков к фильмам «Прекрасный день по соседству», «Билл и Тед снова в деле», «Холодное сердце 2», «Кролик Джоджо».

Очередная, 63-я церемония награждения премией «Грэмми» состоится 31 января 2021 года.

Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события.

Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».