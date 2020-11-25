С 21 ноября на Украине оштрафованы за отсутствие или неправильное ношение защитной маски 2111 человек. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов 25 ноября

С 21 ноября на Украине вступил в силу закон, позволяющий наказывать нарушителей за неправильное ношение или отсутствие маски в общественном месте. За четыре дня с этого момента штрафы выписали 2111 гражданам.

Украинский инфекционист рассказала, что делать, если маска натирает © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк подчеркнул Степанов на брифинге.

В случае если в общественном месте гражданин не в маске или респираторе, либо они не закрывают его органы дыхания, нарушителю грозит штраф в размере 170-255 гривен.

Согласно закону, штрафовать за отсутствие маски, кроме полицейских, имеют право работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления.

Кроме того, с 14 ноября на Украине введен карантин выходного дня, который продолжится до конца месяца.