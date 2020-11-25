С 21 ноября на Украине вступил в силу закон, позволяющий наказывать нарушителей за неправильное ношение или отсутствие маски в общественном месте. За четыре дня с этого момента штрафы выписали 2111 гражданам.
Данные действия правоохранителей направлены на то, «чтобы сберечь ваше здоровье и здоровье ваших близких», подчеркнул Степанов на брифинге.
В случае если в общественном месте гражданин не в маске или респираторе, либо они не закрывают его органы дыхания, нарушителю грозит штраф в размере 170-255 гривен.
Согласно закону, штрафовать за отсутствие маски, кроме полицейских, имеют право работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления.
Кроме того, с 14 ноября на Украине введен карантин выходного дня, который продолжится до конца месяца.