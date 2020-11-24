Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменика 23 ноября опубликовала в Instagram снимок, проливающий свет на жизнь 19-летней родственницы политика

«Поцелуй от Моники», — подписала она снимок.

На снимке Доменика держит на руках маленькую собачку, которая «целует» свою хозяйку. Кроме историй о своем питомце, девушка делится в социальной сети информацией о том, что любит писать картины, стихи, а ранее видела себя в роли певицы и актрисы.

Имя Доменики Ющенко громко зазвучало на Украине еще несколько лет назад, когда 13-летняя девочка начала посещать самые дорогие заведения Киева.

Также пользователи соцсетей отмечают, что девушка сильно изменилась, но дело явно не во взрослении. Налицо работа косметологов и пластических хирургов: Доменика изменила форму носа и увеличила губы.