Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что Владимир Зеленский, придя к власти, оказался в похожей ситуации, что и Президент России Владимир Путин в свое время. Об этом 23 ноября он рассказал в интервью Ксении Собчак, которое было обнародовано в YouTube

Андрей Богдан: кто он © Facebook, Андрей Богдан

Также Богдан заявил, что Путин «геополитически очень сильный», поэтому, чтобы разрешился конфликт между Украиной и Россией, ему необходимо «сделать шаг назад». По мнению Богдана, Путин в данной ситуации только выиграет.

Ранее экс-глава Офиса президента выразил надежду, что отношения России и Украины наладятся за время правления Путина. Он привел в пример конфликт между Израилем и арабскими странами. По его мнению, он похож на конфликт Украины и России.