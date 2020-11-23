«Владимир Путин когда-то был не анти-Зеленский, но был в похожей ситуации… У него был опыт, и в тысячу раз больше, чем у Зеленского на момент, когда он стал президентом… И один и второй стал президентом в то время, когда в стране шла война. И один и второй просто вынужден доверять каким-то людям вокруг себя, которые не имеют общей истории и в процессе будут обманывать», — заявил он.
Также Богдан заявил, что Путин «геополитически очень сильный», поэтому, чтобы разрешился конфликт между Украиной и Россией, ему необходимо «сделать шаг назад». По мнению Богдана, Путин в данной ситуации только выиграет.
Ранее экс-глава Офиса президента выразил надежду, что отношения России и Украины наладятся за время правления Путина. Он привел в пример конфликт между Израилем и арабскими странами. По его мнению, он похож на конфликт Украины и России.