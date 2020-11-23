Александр Лукашенко известен как политик, который избегает конкретики в своих высказываниях. Только опытные коллеги, знающие его не один год, могут распознать, что кроется за его риторикой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров белорусской партии «Союз» Сергей Лущ

Всеволод Шимов: Россия и Запад не хотят ввязываться в конфликт из-за Белоруссии © vk.com, Всеволод Шимов

Но эволюции не избежать и транзит власти, по сути, уже идет, хотя, возможно, не так быстро и масштабно, как хотелось бы новому прогрессивному поколению.

«Но власть ведь тоже понимает, что «заболтать» гражданское общество не удастся. Можно выиграть несколько месяцев, максимум полгода, но в результате придется столкнутся с еще более глубокой стадией кризиса и тогда никакие реформы уже не помогут, так как народ просто не поверит в искренность верхов. Рассчитывать на резкие, фундаментальные изменения вряд ли стоит», — сказал Сергей Лущ.

Политик добавил, что правящий класс надо приучать к мысли, что состояние перманентного реформирования, это нормальный естественный процесс, ибо все вокруг меняется. Кроме того, к резким переменам не готовы и сами белорусы.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.