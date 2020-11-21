Евромайдан 2013-2014 годов оказался банальной политтехнологией, которая нанесла Украине большой ущерб, считает независимый украинский журналист Руслан Коцаба

Русскоязычной оппозиции еще предстоит доказать свою преданность Юго-Востоку – Коцаба © Facebook, Руслан Коцаба

- Руслан, 21 ноября наступила седьмая годовщина начала Евромайдана, в котором вы принимали активное участие. Спустя семь лет как вы относитесь к тем событиям?

— Здесь у меня двоякое ощущение. Я принимал в нем участие прежде всего как журналист. Я освещал события на Майдане. Конечно, я был на стороне Майдана, который поддержало большинство моих друзей и земляков из Галичины.

Сегодня я вижу, к чему привел Майдан, и я убедился, что это была банальная политтехнология. И страна, в которой совершается эта банальная политтехнология, неминуемо теряет территории. Об этом свидетельствует пример Грузии и Армении, где тоже были цветные революции. Это все приводит к тому, что теряется суверенитет и усиливается зависимость от так называемых спонсоров — от «коллективного Запада».

Когда (после Майдана) я сидел в тюрьме, я много над этим думал. Конечно, у народа должна быть возможность напрямую предпринимать какие-то действия, когда власть самоустраняется. Но не должно быть так, чтобы эти процессы возглавляли миллионеры, чтобы стать миллиардерами, которые воспринимают власть как кормушку.

Если сравнивать государство со свинарником, то есть свиньи, которые едят (это власть), а есть свиньи, которым не хватает, и они начинают визжать (это оппозиция). А о народе никто не думает.

- А как спустя 7 лет эти события оцениваются в обществе?

— К сожалению, большинство моих друзей, которые были ярыми апологетами Майдана как возможного социального лифта, сегодня стали его ярыми противниками, потому что они увидели, к чему это все привело. Расхищенное достоинство: куда пропали деньги на мемориал Майдана в Киеве © Украина.ру/Стрингер

Но постепенно общество выздоравливает. И когда моим землякам в следующий раз скажут, дескать, ребята, вот вам оплаченные автобусы, суточные, которые компенсируют потерю рабочего дня, и предложат поехать в Киев, они больше этого не сделают.

Это подтверждает тот факт, что протесты, связанные с банальной темой введения кассовых аппаратов для ФОПов, не нашли поддержки у большинства. Они почувствовали себя изгоями и разбежались.

- Правильно ли я понимаю, что «день достоинства и свободы» 21 ноября, который планировали сделать национальным праздником, таковым не стал?

— Нет, праздником он так и не стал. Возможно, для тех людей, которые были никем и стали всем, на волне такого шароварно-камуфляжного ура-патриотизма получили крупные посты, подгребли под себя крупные тендеры и добрались до кормушки, это и праздник. Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины © kmu.gov.ua

Но если говорить о том, стали ли мы гражданами, то нет. Мы не стали гражданами, мы стали еще более зависимыми, и Украина еще больше упала по сравнению в другими странами. К сожалению, мы лидируем по уровню коррупции, уличной преступности и детской смертности. Мы лидируем практически по всем антирейтингам. Как оказалось, у нас даже нет социального пакета.

Очень символично, что именно вчера были обыски в этом музее «революции достоинства». Я ни разу не был в этом музее и даже не знаю, где он находится. Но я понимаю, что на ура-патриотизме очень выгодно воровать с прибылью в 80 или 90%. Мы можем только представить, как сейчас ворует власть на медицинских тестах или строительстве дорог. Это немного сопоставимо с информацией о том, что из 150 миллионов гривен 111 украли. Это верх цинизма.

Майдан нам принес войну, горе, кровь, разрыв связей, потерю суверенитета. Оптимизма я здесь не нахожу, хотя я стараюсь быть оптимистом. Единственный плюс может быть в том, что люди стали немножко умнее. Будем на это надеяться.