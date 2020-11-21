Кандидат в президенты США Джо Байден, который назвал себя главой государства, не дожидаясь официального объявления итогов выборов, усилит давление на РФ и Белоруссию, сказал политолог Александр Шпаковский в интервью Украина.ру 19 ноября

«Джо Байден допускает не только антибелорусские, но и антироссийские высказывания. В нашем понимании давление на Белоруссию во многом обусловлено статусом нашей страны в качестве военно-политического и экономического союзника Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.

Ко дню рождения Джо Байдена: победы и трагедии без пяти минут президента США © REUTERS, Tom Brenner

Внешней политике администрация Байдена, в отличие от администрации Трампа, будет уделять приоритетное внимание, уверен эксперт.

Интервью Александра Шпаковского можно прочитать на нашем сайте.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного Белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.