«Джо Байден допускает не только антибелорусские, но и антироссийские высказывания. В нашем понимании давление на Белоруссию во многом обусловлено статусом нашей страны в качестве военно-политического и экономического союзника Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.
По его словам, с приходом к власти команды Байдена отношения между Белоруссией и США и Россией и США будут ухудшаться.
Внешней политике администрация Байдена, в отличие от администрации Трампа, будет уделять приоритетное внимание, уверен эксперт.
Интервью Александра Шпаковского можно прочитать на нашем сайте.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного Белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.