Демократам США хотелось бы получить в Белоруссии зону нестабильности, в которую Россия была бы вынуждена инвестировать для поддержания безопасности, считает политолог Александр Шпаковский

Об этом белорусский эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Хотя Дональд Трамп до сих пор не признает поражение на выборах 3 ноября, с большой долей вероятности можно утверждать, что именно кандидат от демократов Джо Байден вступит в должность президента США в январе следующего года.

- Александр, учитывая угрозы Байдена в адрес Лукашенко и его окружения, чего в Белоруссии ожидают от администрации нового президента США?

— Джо Байден допускает не только антибелорусские, но и антироссийские высказывания. В нашем понимании давление на Белоруссию во многом обусловлено статусом нашей страны в качестве военно-политического и экономического союзника Российской Федерации.

Перспективы Минска как переговорной площадки, Белоруссия - донор региональной безопасности ©

Опыт белорусско-американских отношений помнит так называемый Акт о демократии администрации Джорджа Буша, поэтому ситуация для нас является привычной. Отношения с США стратегически значимые для нашей страны, хотя, безусловно, в последние годы официальный Минск стремился к восстановлению полноценных дипломатических отношений с США, потому что отсутствие их — это аномалия.

Тем не менее в Минске готовы к охлаждению и даже заморозке контактов с США. Такого рода опыт в истории Белоруссии уже был. Ожидания — это усиление санкционного давления, которое мы наблюдаем на настоящем этапе.

- Насколько далеко в этом отношении может зайти администрация Байдена, и готова ли Белоруссия к новым санкциям?

— Беларусь на протяжении всего пути суверенного развития находится под теми или иными санкциями со стороны Запада. Наверное, это и есть свидетельство готовности к продолжению существования в таком формате. Хотя любые санкции — это неприятная история, и явно не Минск является инициатором конфликтогенности в отношениях с Западом и американцами. Однако геополитика, интересы США в Восточной Европе и на белорусском направлении заставляют Вашингтон действовать определенным образом.

Им хотелось бы получить в Белоруссии как минимум зону нестабильности, в которую Россия была бы вынуждена инвестировать для поддержания безопасности, а как максимум установить в Белоруссии лояльное марионеточное правительство и включить нашу страну в санационный кордон, так называемый ошейник, который образуют Литва, Польша и Украина, окружающие Россию с Запада.

- Какими будут действия Байдена, учитывая сложные отношения Трампа с ведущими европейскими державами, Германией и Францией?

— Байден уже объявил, что намерен пересмотреть действия Трампа в части, касающейся климатических соглашений и глобального потепления. Думаю, США и Евросоюз продолжат сближаться в части подписания соглашения о зоне свободной торговли, что было приостановлено администрацией Трампа.

Если Трамп руководствовался лозунгом Make America great again и пытался уделять в первую очередь внимание внутренним проблемам страны, то Байден попытается перенести внимание на международную арену. Нас ожидает форсированное насаждение либеральной модели демократии в разных станах мира. При этом слова «либеральный» и «демократия» я предлагаю взять в кавычки. Многое из того, что предлагается, к либерализму и демократии никакого отношения не имеет.

«Богатенькие»: власти Минска готовят «зачистку» протестных спальных районов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Байден в свое время считался ответственным за украинское направление политики США. Следует ли ожидать, что Украина станет инструментом воздействия на Белоруссию и Россию?

— Безусловно, Байден является фигурой, имеющей личные интересы на Украине, в том числе и коррупционного семейного характера. Часть украинского политического класса с надеждой смотрела на приход Байдена к власти, конечно же, сейчас Украина даже в том состоянии хаотизации госуправления будет использована для усиления давления как на Белоруссию, так и на Россию.

На Украине будет шириться и укрепляться сеть многочисленных НПО для информационного воздействия на белорусское информационное поле. Не исключено включение украинских спецслужб для проведения спецопераций. Об этом сейчас можно говорить, потому что не так давно на форуме безопасности секретарь СНБО Данилов заявил, что украинские спецслужбы регулярно обмениваются информацией, координируют свои действия с коллегами из Литвы и Польши.

Эта тройка продолжит воздействие на нашу страну, но роль Украины здесь пока не определяющая, потому что есть торгово-экономическое взаимодействие (между Киевом и Минском), но если будет соответствующий сигнал из Вашингтона, то малые субъекты будут встроены в общий формат. От Украины мало что зависит.

Что касается России, то здесь основополагающим является фактор локального конфликта в Донбассе. Непризнанные республики в Донецке и Луганске — это и фактор внутрироссийской политики. Многие люди на территории этих образований имеют российское гражданство, конечно, Россия эти республики бросить не может. Поэтому, возможно, это неоднозначный прогноз, администрация Байдена в рамках политики по эскалации обстановки в восточно-европейском регионе российских границ спровоцирует Украину на разморозку боевых действий на Донецком и Луганском направлении.

По тому образцу, по которому действовал Саакашвили в Южной Осетии в 2008 году. Это повлечет за собой со стороны России оказать разные формы поддержки ДНР и ЛНР.

- К тому же перед глазами совсем свежий пример конфликта в Нагорном Карабахе…

— Да, этот пример серьезным образом вдохновляет определенную часть политического класса Украины.

- США сейчас сами переживают непростые времена из-за внутриполитического кризиса. Как там события будут разворачиваться дальше?

— В США в последние годы очень непростая внутренняя ситуация. Разрыв между политическими флангами и их радикальными крыльями будет только увеличиваться. То, что мы видели весной этого года, протесты чернокожих в рамках движения BLM, все это будет усиливаться, будет ответная реакция со стороны правых радикалов.

Байден станет президентом США на год, но успеет открыть окно возможностей для России © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

Поэтому внутренних проблем у США хватает. Не говоря уже о том, что существует вопиющий вопрос социального неравенства, до 20% населения не имеют доступа к полноценному медицинскому обслуживанию.

Но боюсь, что проблематика не заставит верхушку концентрировать внимание исключительно на внутренних проблемах. Стратегические документы США, высказывания должностных лиц из окружения Байдена свидетельствуют, что внешняя политика, поиск врагов, точек напряжения будет оставаться приоритетом. Возможно, что малые победоносные войны, крестовые походы за демократию американская верхушка во главе с Байденом попытается перенести в центр общественного внимания, чтобы отвлечь внимание от внутренней проблематики.

Хотя, конечно, внутренняя ситуация в США вызывает опасения, разрыв между разного рода социальными и политическими группами будет углубляться.