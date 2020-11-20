ЗеЛенин: необычный памятник появился на Украине — фото

В Киеве установили необычный памятник, сфотографироваться рядом с ним можно будет за отдельную плату. Об инсталляции у себя в Facebook 20 ноября рассказал журналист Олег Черныш

Сообщается, что памятник установлен возле столичного книжного рынка недалеко от станции метро «Почайна».

На Украине не смогли декоммунизировать ноги Ленина © СС0, pixabay.com

Журналист Черныш привел в своем посте слова неназванного автора инсталляции, согласно которому памятник из себя представляет туловище Ленина с головой нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Правда ли это, пока неизвестно. Официальное открытие памятника пройдет 21 ноября.

На Украине действует закон о декоммунизации, практически все памятники Ленину в стране были демонтированы. Однако не везде вопрос был решен столь радикально, к примеру в Одесской области скульптуру вождя мирового пролетариата «нарядили» в традиционную болгарскую одежду, тем самым «превратив» его в болгарского переселенца.