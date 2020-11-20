ЗеЛенин: необычный памятник появился на Украине — фото

Сообщается, что памятник установлен возле столичного книжного рынка недалеко от станции метро «Почайна».
Судя по фото, скульптура установлена практически прямо на тротуаре возле забора промзоны. Пока сама фигура статуи скрыта, при этом можно заметить, что на постаменте написано LENIN show online. Возле монумента прикреплена табличка с расценками: сфотографироваться рядом с памятником стоит 20 гривен (53,6 рубля), съемка видео обойдется вдвое дороже.
Журналист Черныш привел в своем посте слова неназванного автора инсталляции, согласно которому памятник из себя представляет туловище Ленина с головой нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Правда ли это, пока неизвестно. Официальное открытие памятника пройдет 21 ноября.
На Украине действует закон о декоммунизации, практически все памятники Ленину в стране были демонтированы. Однако не везде вопрос был решен столь радикально, к примеру в Одесской области скульптуру вождя мирового пролетариата «нарядили» в традиционную болгарскую одежду, тем самым «превратив» его в болгарского переселенца.