В ночь на 20 ноября в милицию поступило сообщение, что в одном из дворов Гродно местные жители услышали хлопок, источником которого предположительно послужил взрыв.
«Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Владелец автомобиля оказался действующим сотрудником милиции, личные данные которого ранее были размещены в признанном экстремистским на территории Белоруссии Telegram-канале. Возбуждено дело по факту умышленного повреждения имущества, злоумышленники разыскиваются. Известно, что от взрыва пострадали еще 3 соседние машины.
Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, победу на которых Александра Лукашенко оппозиция сочла сфальсифицированной. Официально сообщается о 3 погибших в ходе беспорядков.
Противники главы государства предложили правоохранителям перейти на их сторону, в противном случае пригрозили санкциями и создали черный список лиц, поддерживающих власть.