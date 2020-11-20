В белорусском городе Гродно возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля, принадлежащего милиционеру, внесенному в черный список оппозиции. Об этом 20 ноября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики

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«Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Владелец автомобиля оказался действующим сотрудником милиции, личные данные которого ранее были размещены в признанном экстремистским на территории Белоруссии Telegram-канале. Возбуждено дело по факту умышленного повреждения имущества, злоумышленники разыскиваются. Известно, что от взрыва пострадали еще 3 соседние машины.

Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, победу на которых Александра Лукашенко оппозиция сочла сфальсифицированной. Официально сообщается о 3 погибших в ходе беспорядков.

Противники главы государства предложили правоохранителям перейти на их сторону, в противном случае пригрозили санкциями и создали черный список лиц, поддерживающих власть.