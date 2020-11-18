Второй тур выборов мэра в Кривом Роге Днепропетровской области пройдет 6 декабря. ОБ этом 17 ноября сообщила пресс-служба гражданской сети «Опора» со ссылкой на решение городского теризбиркома (ТИК)

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Юрия Вилкула о его отказе баллотироваться во втором туре», — говорится в материале.

В воскресенье в Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Сумах, Украинке и Каменец-Подольском прошел второй тур выборов мэров. Еще в ряде городов — во Львове, Дрогобыче, Днепре (бывшем Днепропетровске), Славянске, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Николаеве, Никополе, Бердянске, Черкассах и Ровно — такое голосование состоится 22 ноября. В Кривом Роге второй тур должен был также пройти 22 ноября, однако во вторник мэр города Юрий Вилкул заявил, что не будет принимать участие во втором туре выборов городского главы по состоянию здоровья.

Таким образом, во второй тур выборов мэра выходят кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов и кандидат от партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик.