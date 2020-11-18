Если Киеву понадобится «зачистить пространство» на местах, он будет использовать все доступные методы – от судов до правоохранителей, уверен политолог и телеведущий Святослав Вышинский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование. В агентстве также утверждали, что работа новоизбранных органов власти из-за принятого КСУ решения будет парализована.

«В борьбе все методы хороши, и, если Киеву понадобится зачистить пространство на местах, он будет употреблять все доступные инструменты, от судов до правоохранителей. Главное и самое проверенное средство — это силовые структуры, которые в 2015 году в Черновцах уже задействовали для давления на фракцию «Родной город» в городском совете. В 2018-м полицию использовали для запугивания экс-губернатора Буковины Александра Фищука его бывшие соратники по «Народному фронту» Арсения Яценюка, а Службу безопасности Украины в том же году — для обысков и картинного задержания вице-мэра Черновцов Владимира Середюка», — рассказал эксперт.

Святослав Вышинский: Киев будет и дальше зачищать политическое поле в регионах © Facebook, Філософ Вишинський Ивана Мунтяна в 2019 году, когда «тараном» выступило Национальное антикоррупционное бюро.

«И, конечно же, ввиду абсолютного недоверия населения к полиции и прокуратуре, для власти предпочтительнее использовать в своих целях условно «независимых» антикоррупционеров. Поэтому роль САП, НАБУ и прочих подобных структур во внутриполитической борьбе будет возрастать. Кроме того, Киев будет пытаться взять их под свой контроль, ослабив хватку условного Госдепа», — заключил Вышинский.

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