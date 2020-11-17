Политолог и телеведущий из Черновцов считает, что в условиях конституционного кризиса на Украине местные власти не будут лезть в столичные распри, но это не спасёт их от силового давления Киева

— Святослав, Черновцы вновь стали феноменом: это единственный областной центр, где результаты выборов, прошедших 25 октября, были объявлены только 12 ноября. В чём реальная причина такой задержки?

— Причина достаточно простая: участники выборов не могут поделить их результаты. Одни пытаются украсть голоса у конкурентов, другие оспаривают предварительные результаты, третьи добиваются признания части бюллетеней недействительными, дабы снизить явку и процентное соотношение голосов и таким образом протащить своих депутатов в городскую власть. А поскольку желающих сесть на корабль больше, чем он способен вынести, — мы уже три недели наблюдаем отчаянную драку у причала.

Проигравший кандидат оставил жителей Черновцов без брусчатки © granit-elit Максима Бурбака, чей местный проект «Партия черновчан» не попадает в городской совет. Такой плачевный для представителя клана Арсения Яценюка результат является символом потери влияния этой группировки в её традиционной вотчине.

Ввиду всего этого, соотношение сил в Черновицком горсовете всё ещё неизвестно. За ширмой бесконечных пересчётов голосов скрывается борьба за решающие мандаты, от которых зависит, каким будет депутатское большинство и кто его будет контролировать — «Команда Михайлишина» или «Единая альтернатива». Ответ на этот вопрос обозначит и того, кто будет контролировать будущего мэра. Но уже сегодня можно наверняка утверждать, что новый созыв горсовета будет не менее скандальным, чем два предыдущих. Ведь, в сущности, Черновцы — это маленькая Флоренция эпохи Никколо Макиавелли, один из немногих городов Украины, в котором в городском совете уже десятый год пылают шекспировские страсти. И, как ни странно, периодическая смена игроков никак не снимает политического напряжения. Напротив, оно ещё больше накаляется, и появление молодых группировок, «новых лиц» и «третьих сил» лишь усугубляет внутриполитическую борьбу в регионе.

— После известного решения Конституционного суда агентство по предотвращению коррупции пугало, что теперь работа новоизбранных местных органов власти будет парализована, но в результате ничего не случилось. Как Вы считаете, будет ли Киев использовать «антикоррупционную систему», чтобы заблокировать избрание неугодных людей руководителями областных и районных советов, а также секретарями советов общин?

— Будет и использует. В борьбе все методы хороши, и, если Киеву понадобится зачистить пространство на местах, он будет употреблять все доступные инструменты, от судов до правоохранителей. Главное и самое проверенное средство — это силовые структуры, которые в 2015 году в Черновцах уже задействовали для давления на фракцию «Родной город» в городском совете. В 2018-м полицию использовали для запугивания экс-губернатора Буковины Александра Фищука его бывшие соратники по «Народному фронту» Арсения Яценюка, а Службу безопасности Украины в том же году — для обысков и картинного задержания вице-мэра Черновцов Владимира Середюка. Не менее резонансным был и случай, когда через таможню сливали и фабриковали компромат на депутата Черновицкого областного совета от «Батькивщины» в 2016 году. Но самый скандальный прецедент, причём не только для нашего региона, — это обыски и задержание главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в 2019 году, когда «тараном» выступило Национальное антикоррупционное бюро.

В Черновцах будет новый мэр - экзитпол © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Накануне местных выборов президент Зеленский показал местным властям «пряник», подписав указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Однако если КС отменит закон о распродаже сельхозземель, для многих новоизбранных депутатов может вообще быть утрачен смысл находиться в составе районного или областного совета, который практически ничем не распоряжается?

— С моей точки зрения, этот «пряник» президент показал не депутатам, а западным партнёрам, которые получили возможность легко и, главное, без шума приватизировать сельскохозяйственные земли Украины. Впрочем, вряд ли региональным советам от этого что-либо достанется — серьезные вопросы будут решать «наверху», спуская на места готовые решения, которые депутаты лишь удостоверят формальным голосованием. Именно поэтому Киев настаивает на партизации местных советов — ведь это позволяет любую сколь-нибудь значимую тему решать в парламентских кулуарах. Потому местные элиты стремительно бегут из общенациональных партий и создают локальные политические проекты, независимые от центра.

А насчет дележа, или, как у нас это принято называть, «дерибана», то всегда найдётся, кого ограбить. Ресурсная база на местах действительно скудеет год от года, но это лишь обостряет аппетиты местных элит. Несмотря на то что их возможности тают и что имущества в распоряжении областных, районных и городских советов остается всё меньше — желающих его поделить и присвоить более чем достаточно. Поэтому ожидать, что очередь «просителей» поредеет, в обозримом будущем не приходится.

— Авторитетные представители местных властей и их объединения типа Ассоциации городов Украины никак не отреагировали на конфликт между президентом и Конституционным судом. Были заняты выборами или привычно надеются отсидеться в «хате с краю»?

— У нас вообще не принято иметь позицию, тем более обоснованную идеологией или мировоззрением. Региональные и местные власти не будут лезть в столичные распри, если это их прямо не касается — никому не нужны лишние проблемы и враги в Офисе президента, у которого, несмотря на его слабость, достаточно возможностей попить крови местных князьков. Тем более иметь позицию — значит иметь хотя бы какой-то внутренний диалог внутри той же Ассоциации городов, равно как и общность интересов её участников. Однако о какой общности феодалов можно говорить в ситуации пресловутой «феодальной раздробленности» Украины?

Альтернативные мэрии на Украине: страну могут разбить на «княжества» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк - Как Вы и прогнозировали перед местными выборами, значительную часть депутатских мест получили выдвиженцы «местных» партий, особенно на Западной Украине. Удастся ли им стать реальной властью на местах или всё равно придётся идти в партнёры к «большим» партиям?

— Это зависит от каждой отдельно взятой конфигурации. Поскольку в каждой из областей обычно более одной местной партии, то, естественно, они уже отражают интересы конкурирующих региональных групп. Договориться между собой им будет сложно, и в этой конкуренции они, скорее, будут прибегать к союзу с «центральными» партиями. Так, как в своё время империалистические державы в колониальных войнах прибегали к услугам местных аборигенов, но в нашей ситуации ровно наоборот: местные феодалы будут использовать «штыки» киевских элит. В Черновцах это обозначилось на линии противостояния двух региональных партий — «Единая альтернатива» и «Команда Михайлишина», которые привлекают остальных игроков как союзников в борьбе за большинство в городском совете.

Дно пробито. Что творилось на выборах мэра в Одессе © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета - После местных выборов Украину ожидает продолжение процесса «децентрализации», то есть реального укрупнения районов. Советы будут созданы только в «новых» районах, тогда как во всех «старых» продолжат действовать районные государственные администрации (РГА), которые останутся даже без формального контроля со стороны представительских органов. Не возникнут ли в областных центрах, которые теперь стали ещё и районными, конфликты между горсоветами, с одной стороны, и райсоветами/РГА, с другой?

— Этот вопрос ещё не урегулирован, и даже новоизбранные депутаты не получили на него вразумительного ответа. По логике вещей, процесс должен завершиться к 1 января 2021 года, но утверждать наверняка никто не может. Украина совершенно непредсказуема, и ещё ни одна реформа здесь не воплощалась вовремя или даже в соответствии с намеченным планом. Но поскольку укрупнение районных администраций — это не вопрос политического компромисса, а исполнительное решение, то завершить перестановку на местах можно в самые короткие сроки, в этом нет ничего сложного.

Намного сложнее — разобраться в юридическом статусе областных центров, которые сейчас действительно оказались в двойном подчинении городских и районных советов. По логике вещей, полномочия этих советов следует развести, и, по всей видимости, в ближайшее время это противоречие как-то нормализуют. Произойдёт ли это по-хорошему или же с политическими «боями» — покажет только время.

— На Западной Украине в последние десятилетия был создан целый ряд партий, которые потом стали общенациональными, а ныне опять вернулись в свой «ареал». Повторит ли этот путь партия Коломойского–Палицы «За будущее», которая ныне представлена во всех областных советах региона, а в Волынском имеет больше всех депутатов?

— По всей видимости, да. Каждая из украинских партий имеет свой естественный цикл активности. И если это партия, созданная «сверху», то к концу существования она просто растворяется. Если же это местная сила с национальными амбициями — перед своим «закатом» она откатывается обратно в базовый регион, для контроля над которым требуется значительно меньше ресурсов. Классическим примером подобного процесса является партия «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового.