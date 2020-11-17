Карантин выходного дня, конечно, приведет к снижению заболеваемости, но на очень короткий срок, а именно до понедельника, когда произойдет скачок новых заражений. Такое мнение о новом ограничении, принятом украинскими властями, выразил киевский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram 16 ноября

В качестве примера врач привел закрытие хозяйственных магазинов. Если не дать возможности людям сходить туда в выходные, то они пойдут в понедельник, а тогда количество покупателей на квадратный метр будет значительно больше, социальная дистанция меньше, риск заражения выше.

На Украине кандидат в мэры победил на выборах, но проиграл коронавирусу © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

«Мы продолжаем активно воевать с государством, то есть мы учимся, как выживать в стране, где государство все время на вас охотится. Но сейчас ситуация уникальная, к обычным людям, которые давно учатся, как не выполнять требования государства, присоединяются мэры городов, которые тоже заинтересованы, чтобы у них все работали», — заявил Комаровский.

Он напомнил, что градоначальники уже придумали разные способы отмены карантина выходного дня, как, например, две пятницы, или сделать выходные рабочими. Все происходящее медик назвал «полным нигилизмом, уникальным способом дискредитировать само понятие государства».

Врача возмутило, что власти Украины сами инициируют карантинные меры, часто ни на чем не основываясь, тогда как в европейских государствах политики ничего не придумывают, а слушают специалистов-медиков. При этом народу разъясняют, на основе каких данных и чьих исследований приняты решения.